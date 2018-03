Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall participa, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenti inalti oficiali ai Republicii Macedonia, delegati ai statelor europene si reprezentanti ai comunitatilor…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice este neconstitutionala, a stabilit, ieri, Curtea Constitutionala, care a admis astfel obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputatii PNL. Potrivit…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și premierului Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc in regiunea Moscovei, noteaza Noi.md. „In numele Guvernului și al cetațenilor Republicii Moldova, permiteti-mi…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni de norma, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca contrbutii la nivelul salariului minim…

- Prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, au prezidat astazi prima ședința comuna a Guvernului și a Parlamentului din acest an. În cadrul acesteia, a fost analizata îndeplinirea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare și progresele în…

- Deschiderea administratiei si participarea civica reprezinta conditii esentiale pentru a putea construi o societate mai incluziva, o economie mai performanta si mai echitabila si o democratie mai transparenta, a declarat luni viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale…

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Grupul format din 98 de mame, care care reclama corupție, incompetența și rele tratamente in sistemul medical perinatal nu a primit nici pana astazi un raspuns din partea Guvernului. Deși petiționarele i-au cerut premierului Pavel Filip sa intervina pentru a stopa abuzurile la scara larga, șeful Executivului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- O istorie secreta, scrisa de sovietici, care rastoarna bârfa propagandistica cu „jandarmul român cel rau” și „хороший дядя из НКВД”. Ocupația sovietica a Basarabiei a adus pe pamânturile noastre unul dintre cele mai salbatice regimuri la acea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 29 ianuarie - 4 februarie: *** Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara luni pentru investirea Cabinetului Viorica Dancila. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD),…

- A fost o lupta stransa intre fostul ministru al Finantelor, Viorel Stefan si Ana Birchall pentru una dintre cele mai inalte pozitii in Guvern. Surse au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca desi initial s-a vehiculat ca Ana Birchall ar avea sanse sa-l detroneze, se pare ca Viorel Stefan a fost, in cele…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor, care a participat, vineri, la MAI, la sedinta Centrului National de Conducere Integrata, a cerut autoritatilor sa comunice public în permanenta evolutiile fenomenelor meteorologice si a lansat un apel catre populatie sa se informeze înainte de a pleca…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. Pe ordinea de zi a sedintei Executivului de miercuri figureaza si un proiect de hotarare privind rechemarea unui consul…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul într-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a înaintat în aceasta seara demisia din functie, urmând ca, potrivit legii…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat al Executivului remis Agerpres. 'Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie,…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- Municipiul Chișinau se bucura de prezența celor mai multi reprezentanți in actualul Guvern. TRIBUNA a realizat un material in care se refera la provenienta geografica a actualilor membri ai Executivului. Astfel, in Chișinau s-au nascut 4 membri ai Guvernului. Este vorba despre ministrul Finanțelor,…

- Premierul Pavel Filip a felicitat noii vicepremieri și noii miniștri, dorindu-le o activitate intensa și eficienta in cadrul Guvernului. Totodata, prim-ministrul a mentionat ca singura politica a Executivului trebuie sa fie buna guvernare.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o „reasezare" a Guvernului.„In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Premierul britanic Theresa May a trecut luni la o remaniere a Guvernului, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierii Brexitului cu Bruxellesul, relateaza AFP. May a prezentat o prima nominalizare, a lui Brandon Lewis in locul lui Patrick McLoughlin…

- Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului. Acesta s-a intalnit, la finalul anului 2017, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in luna ianuarie, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Vosganian, despre o eventuala restructurare a Guvernului: ALDE nu are de ce sa renunte la unul din ministere Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, joi, ca ca o comasare a Ministerului Apelor si Padurilor in cel al Mediului ar fi ”o reintoarcere la normalitate”, dar a tinut sa…

- Premierul Mihai Tudose a comentat in editia speciala Income Magazine, de la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anuntat ca in luna ianuarie coalitia va face o analiza privind o o posibila restructurare a Guvernului,…

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- Premierul Mihai Tudose, invitat sambata la discuții de 43 de organizatii civice , a raspuns solicitarii de a se intalni, propunand data de 27 decembrie. Propunerea sa a fost acceptata. “Legat de o posibila intalnire in perioada 27 – 30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- 'Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul de astazi si pentru increderea pe care ne-o acordati noua, Guvernului, si pentru increderea pe care o aveti in noi, in toti. Impreuna cu Parlamentul, vom aplica acest buget, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara', a declarat Tudose, in plenul Parlamentului.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca un punct de vedere al Guvernului pe proiectul de lege privind statutul Casei Regale nu a ajuns pe ordinea de zi a Executivului, adaugand ca o varianta ar fi statutul de utilitate publica acordat Casei Regale, ca Fundatie, dar a adaugat ca in privinta Palatului…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Evolutia reformelor in Republica Moldova, cooperarea moldo-germana, dar si prioritatile Executivului pentru anul 2018, au fost discutate astazi de premierul Pavel Filip si ambasadorul Andreas Peschke, Imputernicit pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrala din cadrul Ministerului

- PNL Cluj: ”Domnule Nasra, nu fiți ipocrit și nu vorbiți de funie in casa spanzuratului!” Condamnarea senatorului Marius Nicoara la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului a reaprins scandalul intre filialele județene ale PNL si PSD. Dupa ce liderul PSD…