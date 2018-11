Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi alesi locali ai UDMR, printre care si sefii de CJ din Harghita, Mures si Covasna, au anuntat ca sustin in continuare cauza autonomiei Tinutului Secuiesc si puncteaza faptul ca sunt tinta unui atac coordonat de cei care anul acesta „sarbatoresc un alt centenar“. Mai mult, la Sfantu Gheorghe…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea unei noi expoziții foto-documentare, dedicate anului Centenar. Expoziția, intitulata „Romanii din fostele scaune secuiești și Marea Unire” va fi vernisata maine, la Miercurea Ciuc. Expoziția face parte din cadrul…

- O persoana fara adapost din Sfantu Gheorghe a murit de frig, in noaptea de joi spre vineri. Cadavrul barbatului a fost descoperit in parcul central al orașului. Un alt om a intrat in hipotermie, fiind transportat la spital. Barbatul a fost gasit mort vineri dimineața in Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe.…

- In primele șapte luni ale acestui an, numarul sosirilor si al innoptarilor turistilor, in judetul Brasov, a crescut cu 7,4% respectiv 4,8%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mai exact, in perioada ianuarie – iulie 2018, in județul Brașov au sosit 729.823 de turiști, cu 50.443 mai mulți fața…

- Cele mai bune proiecte de arhitectura realizate in ultimii doi ani de arhitecti din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Valcea vor fi prezentate saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei expozitii itinerante. In perioada 21-27 septembrie a.c., va avea loc in Sfantu Gheorghe…

- Festivalul Deliciilor Dulci se desfasoara de vineri pana duminica la Sfantu Gheorghe, unde va avea loc si un concurs la care vor participa peste 20 de echipe ce se vor intrece in prepararea Kurtoskalacs-ului tinutului secuiesc, a anuntat printr-un comunicat de presa Consiliul Judetean (CJ) Covasna.…

- „Daca un educator sa zic ca a avut un salariu de 1200-1300, maximum 1500 de lei pe luna, in momentul de fața are 2200-2300 de lei. Deci oricum este o diferența foarte mare”, spune Maria Vass,director DGASPC Covasna. 90% din bani trebuie acoperiti de Guvern, iar restul de 10% de Consiliile Judetene.…