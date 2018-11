Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc (56 de ani) a suferit marti seara un infarct, la Craiova, in timpul unui spectacol. Actorul a fost operat de urgenta, detalii despre starea lui Busu fiind facute publice cu putin timp in urma.

