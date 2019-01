Stiri pe aceeasi tema

- Gorjeanca din Scoarța acuzata ca a pacalit un italian cu o suma uriașa de bani a ajuns dupa gratii. Ea a fost reținuta pentru 24 de ore și este acuzata de inșelaciune. Cetațeanul italian spera sa o ia de nevasta și i-a virat in conturi ci...

- Romanca sechestrata, violata și batuta de un italian, timp de zece ani, a avut curajul sa povesteasca ororile prin care a trecut. Maricela C. a povestit intr-o emisiune TV din Italia calvarul pe care l-a trait alaturi de barbatul italian in casa caruia se angajase. A nascut doi copii in urma violurilor…

- A mers pe ~Insula iubirii alEturi de Cati, pentru a-"i testa rela:ia. }n Thailanda, a creat numeroase controverse. Acum, dupE incheierea competi:iei, REzvan face ce face orice concurent in postura asemEnEtoare lui: merge inainte!

- Un incendiu puternic a izbucnit astEzi, intr-o locuin:E din satul CEldEraru, comuna Cernica. TatEl a doi copii, un bErbat de aproximativ 40 de ani "i-a pierdut via:a, dupE ce tavanul locuin:ei a cEzut peste el, cuprins de flEcEri. Copiii sEi au ajuns la spital cu rEni u"oare in urma incendiului.

- Ana Georgia, fiica Simonei Gherghe, a avut parte de o surprizE uriaxE luni dimineatE, atunci cand s-a trezit. Micuta s-a dus direct la geam xi nu ii venea sE creadE ce s-a intamplat afarE xi cum, dintr-odatE, totul este alb.

- Mario Balotelli, atacantul italian al lui Nice, a fost iar victima unui asalt murdar: "Nu ești decat o maimuța cu creasta. Un cioroi mizerabil. Adevarații italieni știu ca ești un rahat" La 28 de ani, opt jucand pentru squadra azzurra, Mario Balotelli inca nu e acceptat de unii italieni. Care-l ataca…