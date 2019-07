Stiri pe aceeasi tema

- Vezi ce riscuri isi asuma utilizatorii aplicatiei rusești FaceApp. Aplicatia care „imbatraneste” internauții aduna date despre care oamenii nu au nicio banuiala In mai puțin de o saptamana, aplicația FaceApp a devenit virala și pe rețelele sociale din Romania. A fost catalogata cea mai buna aplicație…

- In mai puțin de o saptamana, aplicația FaceApp a devenit virala și pe rețelele sociale din Romania. A fost catalogata cea mai buna aplicație pentru iPhone in peste 20 de țari, fiind descarcata de...

- Romanii iși asuma puține riscuri și se declara a fi prudenți, conform studiului comparativ comandat de Grupul KRUK la sfarsitul anului trecut, pe cateva piete europene unde desfasoara operatiuni, si anume: Polonia, Romania, Italia si Spania. Astfel, numai 17% dintre romanii fara datorii și 25% dintre…

- Ca urmare a numarului de voturi inregistrate la nivelul județului Brașov, precum și in restul țarii, am putut asista la o prezența istorica la urne, ceea ce ne arata o dorința de implicare din ce in ce mai mare a romanilor, in exercițiul democratic al votului. Prezența la vot este considerata masura…

- Romanii aflați in strainatate au facut cozi uriașe la secții de votare, la alegerile europarlamentare de duminica. Pana la ora 16,30, cei mai mulți romani votasera in Italia, adica 41,990 de persoane. In Italia au fost inființate un numar de 76 de secții de votare. Duminica dupa-amiaza erau mulțimi…

- Potrivit Mediafax, romanii din diaspora stau la coada ore intregi ca sa voteze la alegerile europarlamentare și la referendum. La mai multe secții de votare din strainatate, precum cele din Roma, Londra, Dublin sau Offenbach s-au format, la amiaza, cozi, sute de romani așteptand sa-și exercite dreptul…

- PSD continua sa-și duca la indeplinire masurile asumate in Programul de Guvernare și, totodata, lucreaza la noi soluții menite sa le faciliteze și sa le imbunatațeasca viața romanilor pentru ca Romania merita mai mult! Romanii merita mai mult! Deputatul ialomițean, Mihaița Gaina, se declara incantat…

- Intrebata de reporteri cum vede prezența protestatarilor la Giarmata, Dancila a raspuns. „Eu cred ca intr-o democrație, fiecare partid trebuie sa iși spuna punctul de vedere. Dar intr-o lume civilizata, intr-o lume in care exista respect, aceste lucruri se pot spune intr-un mod pol,…