Mersul de-a buşilea - cât de important este pentru dezvoltarea bebeluşului Cei mai multi bebelusi invata sa mearga de-a busilea intre 7 si 10 luni. In jurul acestei varste, micutul tau ar putea cauta o alta metoda de a se deplasa, precum mersul tarsait pe fund, alunecarea pe burtica sau rostogolirea prin camera. Sa nu te ingrijorezi in privinta stilului pe care il adopta – important e ca micutul devine mobil, indiferent de metoda. Unii copii nu se tarasc si se misca direct dupa ce se ridica. In ultimii ani, tot mai multi bebelusi par sa adopte mersul de-a busilea mai tarziu, in vreme ce altii sar cu totul aceasta etapa. In cazul in care bebelusul tau isi foloseste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Statutul de piata emergenta al BVB reprezinta un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei, iar datorita noului statut, Bursa de la Bucuresti va avea un suflu nou si vom vedea noi investitori si emitenti de calibru, a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF),…

- Preocuparea pentru un mod de viața sanatos și activitațile sportive, in aer liber, au caștigat teren și in Romania, in ultimii ani. Unii romani și-au schimbat total obiceiurile și merg la sala sau alearga, pentru a-și pastra tonusul și silueta. Insa unii nutriționiști spun ca este suficient sa mananci…

- Într-o epoca în care televizorul și calculatorul domina din ce în ce mai mult viața copilului și îl atrag în plasa sedentarismului, activitațile în aer liber sunt o raritate.

- Sunt vizați angajatii cei care au copii in varsta de pana la opt ani. Aceștia pot cere angajatorului un program flexibil de munca, potrivit directivei europeana nr. 1.158/2019. Aceasta trebuie transpusa pana la inceputul lunii august 2022. Limita de varsta este de 8 ani, dar fiecare stat din…

- Ela Craciun a detaliat pe blogul ei un subiect dezbatut des de mamicile din comunitatea sa online, mai exact de ce este important ca bebelușii sa inceapa sa mearga de-a bușilea, de recomandat, incepand cu varsta de șase luni.

- Metoda ”Accidentul”, careia i-au cazut prada și locuitori ai județului Alba, a produs o victima. Ceea ce se temea toata lumea ca se poate intampla, s-a intamplat, la Vaslui. O femeie de 64 de ani a murit dupa ce o persoana necunoscuta a sunat-o si a anuntat-o ca nepotul ei a suferit un grav accident.…

- Incercarea de a adormi copilul poate fin una din cele mai dificile sarcini ale parintilor, insa specialistii sustin ca timpul dinaintea somnului este extrem de pretios pentru dezvoltarea relatiei parinte – copil.