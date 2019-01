Merkel vrea un Brexit ordonat Cancelarul german a declarat, sambata, ca va face tot ce-i sta in puteri pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, si, pe un ton conciliator, a subliniat ca simte responsabilitatea de a gasi o solutie care sa asigure ca lucrurile vor fi in ordine.



Respingerea acordului cu Uniunea Europeana de catre parlamentarii de la Londra a aruncat intreg procesul in haos, cu perspective care variaza de la un Brexit abrupt, de tip "no-deal", pana la ramanerea in blocul european.



"Voi lucra pana in ultima zi pentru a gasi solutia unui acord pentru iesirea Marii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

