- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat marti ca doreste "sa lupte pana la capat" pentru a obtine un acord asupra unei iesiri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP si Reuters. "Voi lupta pana la capat inainte de data limita de 29 martie, ca sa…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat catre deputatii britanici apelul de a nu opta pentru o iesire din Uniunea Europeana fara niciun acord, estimand ca un Brexit ''ordonat'' este in interesul tuturor si ca acesta ramane obiectivul, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ''Cred in continuare,…

- "In calitate de #RO2019EU vom avansa in implementarea planului de contingenta de la nivelul institutiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetatenilor britanici in RO", a scris Ciamba pe Twitter.…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…

- Deputatii britanici se pronunta joi asupra a trei amendamente ale planului iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) al premierului Theresa May, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza Reuters potrivit news.roUn amendament, propus de catre Partidul Laburist…

- Potrivit sursei citate, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic."Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri ca 'mai este inca timp pentru a negocia' un acord de Brexit, in functie de eventualele propuneri ale prim-ministrului britanic Theresa May, transmit dpa si AFP. 'Regret mult ca parlamentul britanic a respins ieri seara (marti…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…