Merkel vrea din nou să aducă refugiaţi în Europa Merkel, care a primit acest premiu in 2018, dar a fost intens criticata pe plan intern pentru rolul sau in criza migrantilor din 2015, a evocat vineri contributia majora a Iordaniei la reglementarea problemei refugiatilor, amintind ca aceasta tara a primit pe teritoriul sau nu doar un mare numar de refugiati palestinieni, ci si peste 670.000 de sirieni, in ultimii ani, informeaza stiripesurse.ro.



"Daca facem o comparatie cu dimensiunea Germaniei, ar insemna sa acceptam circa 5,7 milioane de oameni, iar in Italia, de pilda, peste 4 milioane", a mentionat cancelarul german.



Sursa articol si foto: rtv.net

