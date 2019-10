Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles la Consiliul European, au aprobat joi noul acord privind Brexitul anuntat in cursul diminetii si au adoptat o declaratie in acest sens, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza Agerpres. ”Suntem foarte aproape de sfarsitul procesului”,…

- Marea Britanie face un compromis pentru frontiera irlandeza. Irlanda Nord ar putea respecta in continuare reglementarile UE Marea Britanie este deschisa la un anumit grad de flexibilitate in privinta mecanismului care ar permite parlamentarilor din Irlanda de Nord sa decida dupa Brexit daca provincia…

- ''Presedintele Juncker si-a reafirmat disponibilitatea de a lucra constructiv cu prim-ministrul Johnson si sa analizeze orice propuneri concrete pe care acesta le poate face, atat timp cat ele sunt compatibile cu Acordul de retragere'', a anuntat executivul comunitar dupa o convorbire telefonica…

- Boris Johnson se va afla joi la Paris, dupa Berlin, miercuri, cu scopul declarat de a «obliga» Uniunea Europeana sa revina asupra acordului Brexit negociat de Theresa May. Un document guvernamental secret, al carui conținut a ajuns in posesia ziariștilor, prevede o evoluție catastrofala in cazul plecarii…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- DUP sustine guvernul britanic in parlamentul de la Londra, avand zece membri in Camera Comunelor. ''Exista cai de a solutiona aceasta chestiune daca ambele parti dau dovada de vointa'', a spus Foster, dupa o intalnire avuta la Belfast cu noul premier britanic Boris Johnson.''Asadar,…