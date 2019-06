Stiri pe aceeasi tema

- In urma dezacordului intre Franța și Germania, data limita aleasa pentru marți, privind alegerea unui președinte al Parlamentului European, pune presiune pe o problema care ar putea dura cateva luni, afirma diplomații. Liderii europeni trebuie sa desemneze șefi pentru Comisia Europeana, Parlamentul…

- Liderii europeni, relateaza «Die Welt», citand Reuters, au fost de acord ca germanul Manfred Weber, liderul grupului PPE din parlamentul European, sa nu fie președintele viitoarei Comisii Europene. De precizat ca doamna Merkel a acceptat sa renunțe la favoritul sau pentru inalta funcție europeana in…

- Miercuri era termenul limita pana la care noii membri ai PE trebuiau sa aleaga intre mandatul de eurodeputat si alte functii, iar, conform unor surse din PSOE, Josep Borrell va ramane ministru in guvernul spaniol.Liderul socialist si premier in functie, Pedro Sanchez, a lasat sa se inteleaga…

- Corespondenta speciala de la Carmen Dinu, de la Bruxelles Dupǎ discutii care au durat panǎ tarziu in noapte (elicopterul politiei belgiene insǎrcinatǎ cu asigurarea protectiei liderilor UE pe perioada reuniunilor de la Bruxelles afland-se in zbor de supraveghere deasupra clǎdirii Consiliul de la Place…

- Numele lui Klaus Iohannis apare intr-un material Financial Times, referitor la ocuparea pozițiilor de varf ale instituțiilor UE in urma alegerilor europene, potrivit Antena 3. Surse europene au explicat pentru CaleaEuropeana.ro ca negocierile privind numirile in pozițiile de top la nivel european…

- Liderii din Polonia, Slovacia, Ungaria si Cehia – Grupul de la Visegrad - vor discuta joi, la Budapesta, privind posibili candidati pentru posturile cheie din UE, un semn al coordonarii intre statele din Europa de Est, transmite Reuters potrivit news.roStatele membre UE trebuie sa aleaga presedinti…

- Premierul belgian Charles Michel va fi vineri gazda unei reuniuni informale cu cinci omologi din Uniunea Europeana pentru a discuta despre candidatii la functiile de top din UE, printre care cea de presedinte al Comisiei Europene, transmite Reuters. Liderii celor 28 de actuale state membre ale UE vor…

- “Astazi (marti-n.red.) am fost multumit de reluarea dialogului cu Viorica Dancila, in calitatea ei de prim-ministru al Romaniei si noul presedinte interimar al PSD, ca urmare a deciziei PES de a ingheta relatiile cu PSD la inceputul lunii aprilie", a transmis Sergei Stanisev, presedintele Partidului…