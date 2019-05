Stiri pe aceeasi tema

Croatia este intr-un stadiu inaintat cu pregatirile pentru a adera la euro pana in 2024, a afirmat sambata cancelarul german Angela Merkel, citand evolutiile economice ale celui mai tanar stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Sportivul legitimat la CSȘ LPS Bihorul CSM Oradea iși continua parcursul de excepție din actualul sezon, in care a caștigat absolut toate meciurile disputate la categoria sa de varsta – cadeți (U 18 de ani), atat pe plan intern, cat și internațional. In weekend, Alex George Creț a…

Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) va ramane cel mai mare grup in Parlamentul European dupa alegerile de la sfarsitul lunii mai, conform unei proiectii realizate de legislativul european, care arata o crestere a numarului de mandate pentru conservatori fata de ancheta din urma cu o luna,…

Miercuri, 20 martie, Partidul Popular European (PPE) a votat în favoarea suspendarii din organizatie a partidului premierului ungar, Fidesz. Desi saluta reacția grupului parlamentar, un cronicar german de la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) regreta ca Viktor Orbán nu a fost…

- Cancelarul Angela Merkel a sugerat ca nu este dispusa sa cedeze presiunilor SUA de a interzice Huawei Technologies Co., spunand ca nu va lua in vizor furnizori individuali, in timp ce Germania isi inaspreste ceintele de securitate privitoare la retelele mobile, noteaza Bloomberg.

Croatia va trimite pana in iulie o scrisoare de intentie pentru a intra in ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera pentru aderarea la moneda unica, a anuntat luni guvernatorul Bancii Centrale a Croatiei, Boris Vujcic, transmite Bloomberg. Mişcarea va permite ţării să…

