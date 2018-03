Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel sustine prelungirea controalelor la frontierele tarii, dupa expirarea termenului din luna mai, a declarat luni purtatorul de cuvant guvernamental Steffen Seibert, transmite dpa. 'Cancelarul (Angela Merkel) si ministrul de interne (Horst Seehofer) au convenit ca o prelungire…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-i transmita președintelui rus, Vladimir Putin, un mesaj prin intermediul caruia sa-l felicite pentru realegerea in funcție. In acest context, Merkel va pune accent și pe numeroasele dezacorduri legate de relațiile ruso-germane.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei circa…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri speranta ca Uniunea Europeana se va dota pana in luna iunie cu un sistem comun permanent de azil, incluzand un mecanism permanent de redistribuire a refugiatilor, si a anuntat ca acest subiect va fi discutat la summitul UE de saptamana viitoare,…

- Reinstalata intr-un final in rolul de cancelar dupa luni bune de negocieri, Angela Merkel efectueaza astazi prima sa vizita oficiala la Paris, unde presedintele francez Emmanuel Macron o asteapta pentru a aborda propunerile sale ambitioase de reformare a Uniunii Europene, relateaza AFP.

- Angela Merkel incepe in sfarsit al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, un mandat negociat timp de sase luni si cu multe provocari la orizont, intre care cresterea populismului si reformarea Uniunii Europene (UE).

- Social-democratii germani au anuntat vineri numele ministrilor lor in noul Guvern al Angelei Merkel, cu Olaf Scholz la Finante, cu doar cateva zile inainte ca sefa conservatorilor sa primeasca al patrulea mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Cancelarul german in exercitiu a fost nevoit sa…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP, conform news.ro.”La aproape sase luni de la alegerile…

- Germania va avea curand al patrulea guvern condus de Angela Merkel, dupa ce social-democrații și-au dat duminica acordul pentru inca o mare coaliție, punand astfel capat perioadei de incertitudini ce a urmat alegerilor generale din septembrie. Anunțul oficial a fost facut la finalul numararii voturilor…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a denuntat luni decizia organizatorilor actiunii caritabile denumite "supa populara" din Essen, mare oras din bazinul industrial Ruhr (vest), de a refuza accesul strainilor, ceea ce a provocat un val de critici in Germania, relateaza AFP. "Nu trebuie sa se actioneze…

- Membrii Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU) au aprobat, luni, acordul de a forma o coalitie guvernamentala cu Partidul Social-Democrat (SPD), iar Angela Merkel este cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de cancelar al Germaniei.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat duminica concesiile „dureroase” pe care le-a facut in favoarea social-democratilor (SPD) pentru a castiga un al patrulea mandat si a spus ca observatiile venite din partea conservatorilor ei nu sunt un semn al scaderii autoritatii sale, scrie Reuters.

- Știrile-surpriza de la Berlin se țin lanț. Cancelara a obținut, in sfarșit, acordul de coaliție cu SPD, dar atat ea, cat și partidul pe care-l conduce platesc un preț mare, apreciaza Katharina Kroll.

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Dupa patru luni de impas, in care eșecul negocierilor pentru formarea coaliției de guvernare a declanșat cea mai grava criza politica din Gemania postbelica, blocul conservator condus de Angela Merkel...

- Cancelarul german Angela Merkel a amanat pentru data de 15 februarie intalnirea programata pentru miercuri cu seful guvernului italian, Paolo Gentiloni, dupa ce blocul sau conservator CDU/CSU a convenit, dupa negocieri maraton, un acord privind reinnoirea 'marii coalitii' si formarea unui nou cabinet…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari puteri europene,…

- Angela Merkel se indreapta catre al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, in urma unui acord de guvernare incheiat miercuri intre Uniunea sa Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU, conservatori) si Partidul Social Democrat (SPD), dupa patru luni de impas, au declarat surse apropiate…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Angela Merkel spera sa poata anunta astazi sau maine formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, scrie News.ro, citand Le Point. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU cauta solutii…

- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, dupa o intrevedere cu omologul sau austriac, Sebastian Kurz, ca este optimista in privinta colaborarii dintre cele doua state in cadrul UE, inclusiv pentru problema migratiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Angela Merkel a ajuns vineri la un acord de principiu pentru a conduce un nou Guvern in Germania, cu sprijinul social-democratilor, promitand in acest context sa contribuie la un "nou start" al Europei, scrie AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…