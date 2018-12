Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca spera in continuare in gasirea unui teren de intelegere care sa permita o iesire 'ordonata' a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar a prevenit ca ac...

- Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa guvernului a luat luni decizia de a amana sine die votul prevazut marti in Camera Comunelor, pentru a avea o noua runda de discutii cu omologii sai europeni.Ea va discuta in cursul diminetii cu omologul sau olandez Mark…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acordul privind Brexit-ul ratificat duminica de Uniunea Europeana pune ''bazele unui divort ordonat'' intre UE si Marea Britanie, dar chiar si asa este trist ca Londra vrea sa iasa din blocul comunitar dupa 45 de ani, informeaza dpa. ''Cred…

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe spaniol…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax."In primul…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz va aborda in timpul intrevederii pe care o va avea duminica seara cu omologul sau german Angela Merkel in special problema unor frontiere mai puternice ale Uniunii Europene (UE) si a unor relatii UE-Africa mai stranse, a anuntat purtatorul sau de cuvant, informeaza…