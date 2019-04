Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi noros si pe întreg teritoriul tarii vor cadea ploi de scurta durata. La Briceni și Soroca termometrele vor indica sapte grade Celsius, iar la Balți si Orhei va fi cu unul mai mult. La Tiraspol se asteapta noua grade, iar la Leova si Comrat 11. La Cahul, maxima va fi de…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea o intalnire oficiala cu prim-ministrul britanic Theresa May, marti seara, la Paris, pentru a discuta despre Brexit, au anuntat reprezentantii Administratiei Prezidentiale franceze, citati de Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina ii ajuta…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron isi afiseaza divergentele pe tema viitorului Europei, odata cu apropierea alegerilor europene din mai, la doar o luna si jumatate dupa ce si-au sarbatorit cu mare pompa cooperarea printr-un nou tratat franco-german, relateaza AFP preluata de news.ro.Cancelarul…

- Critica dura a SUA fata de Nord Stream 2 este putin credibila. Washingtonul este manat in primul rand de propriile sale interese economice, crede fostul ministru german al Mediului, ecologistul Jurgen Trittin. Nu surprinde opozitia SUA fata de Nord Stream 2. America a fost si in anii '80 impotriva…