Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la caderea Cortinei de Fier, premierul ungar Viktor Orban si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit luni, in Ungaria, pentru a comemora sfarsitul granitei dintre Europa comunista si tarile din Occident, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul ungar Viktor Orban se intalnesc luni, in vestul Ungariei, pentru a celebra 30 de ani de la picnicul care a facilitat un exod in masa al est-germanilor, moment care a marcat inceputul caderii Cortinei de Fier, transmite dpa. La 19 august 1989,…

- Decizia le-a oferit est-germanilor din fostul stat comunist o cale de evadare spre Vest si a precipitat caderea Zidului Berlinului. 'Acesta a fost un pas foarte important in sensul in care am putut sa ajungem la prabusirea Zidului si apoi la unitatea germana', a declarat cancelarul Merkel,…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in august la Budapesta pentru a marca 30 de ani de la o demonstratie care a contribuit la caderea Cortinei de Fier, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului ungar Viktor Orban, relateaza DPA. Merkel si Orban vor celebra 'Picnicul…

- 1989 este consemnat ca anul schimbarii in Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe masura: cea mai linistita revolutie in Ungaria si cea mai sangeroasa in Romania. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii granitelor catre Occident, al caderii Zidului Berlinului, al primelor alegeri…

- Liderul tinerilor democrati Viktor Orban a sustinut in spatiul public, in 1989, ca a sosit momentul ca trupele sovietice sa se retraga din Ungaria. Autoritatile maghiare au deschis granitele tarii ca sa-i lase pe refugiatii romani si pe germanii din RDG sa intre in Europa de Vest. Recent, Orban, acum…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai vocali critici impotriva migratiei, vrea ca finantarea Uniunii Europene (UE) pentru ONG-urile care ofera sprijin migranților sa inceteze, a declarat el vineri pentru media locale, relateaza DPA, citata de Agerpres. ONG-urile care efectueaza misiuni de…

- Mare parte din problemele Europei sunt legate de liderii din UE care sustin migratia, a insistat Viktor Orban in interviul sau saptamanal radiodifuzat. Potrivit premierului ungar, este important ca socialistul Frans Timmermans, "candidatul lui Soros (miliardarul american George Soros), a fost…