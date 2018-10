Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel și premierul israelian Benjamin Netanyahu vor sa imbunatațeasca relațiile intre Germania și Israel, in pofida perspectivelor diferite privind acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri și Iranul, relateaza site-ul agenției Dpa, citat de Mediafax.

- Cancelarul german Angela Merkel a evocat sambata problema antisemitismului in tara sa, recunoscand ca "din pacate, exista mult antisemitism in Germania", in mesajul sau video adresat saptamanal natiunii, informeaza dpa. "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme…

- Cancelarul german Angela Merkel se asteapta ca Moscova sa-si foloseasca influenta asupra guvernului sirian pentru a preveni un dezastru umanitar in regiunea Idlib din nordul Siriei, ultimul bastion al rebelilor...

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marti ca "ura in strada" nu isi are loc in Germania, dupa incidentele survenite in decurs de doua zile la Chemnitz in timpul manifestatiilor extremei drepte, informeaza AFP. "Ceea ce am vazut nu-si are locul intr-un stat de drept", a declarat…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel sambata la intarirea relatiilor dintre Germania si Azerbaidjan, dupa primirea sa de catre presedintele azer, Ilham Aliyev, inainte de convorbirile dintre cei doi lideri in capitala Baku, relateaza agentia DPA. Pe agenda discutiilor dintre Merkel si Aliyev…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin nu au facut niciun progres clar pe temele conflictelor din Siria si Ucraina, relatiilor cu Iranul si conductei de gaz Nord Stream 2, discutate sambata noaptea, transmite Reuters,...