- Liderul tinerilor democrati Viktor Orban a sustinut in spatiul public, in 1989, ca a sosit momentul ca trupele sovietice sa se retraga din Ungaria. Autoritatile maghiare au deschis granitele tarii ca sa-i lase pe refugiatii romani si pe germanii din RDG sa intre in Europa de Vest. Recent, Orban, acum…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai vocali critici impotriva migratiei, vrea ca finantarea Uniunii Europene (UE) pentru ONG-urile care ofera sprijin migranților sa inceteze, a declarat el vineri pentru media locale, relateaza DPA, citata de Agerpres. ONG-urile care efectueaza misiuni de…

- In 2016, mai multe guverne din statele rasaritene ale UE au criticat faptul ca pe pietele lor s-ar afla produse de aceeasi marca de calitate inferioara in comparatie cu cele puse in vanzare in Occident. Aceasta in ciuda ambalajului identic sau aproape identic. Crema de alune cu cacao Nutella, pusa in…

- Miliardarul filantrop american George Soros a primit vineri Premiul Schumpeter la Viena pentru "angajamentul sau fata de libertate si promovarea stiintei", relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.George Soros, originar din Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, este co-fondatorul Universitatii…

- "Angela Merkel a facut alegerea corecta in 2015, iar istoria va demonstra ca a avut dreptate", a declarat Juncker, scrie Mediafax. "Daca ar fi inchis granițele germane, Austria și Ungaria s-ar prabuși din caua numarului de imigranți", a adaugat acesta. Liderul Executivului UE a mai declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat sambata la un vot impotriva partidelor de extrema-dreapta la alegerile europene, ea afirmand ca miscarile populiste doresc sa distruga valori europene fundamentale, precum combaterea coruptiei si protejarea minoritatilor, transmite agentia Reuters. Ea a facut…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins posibilitatea de a detine o functie de conducere la nivelul Uniunii Europene dupa ce isi va incheia mandatul de cancelar, precizand ca ''nu va fi dispusa pentru nici un post politic, indiferent de loc, nici chiar in Europa'', relateaza agentia…

- Europa se va confrunta cu o presiune migratorie semnificativa dinspre sud daca nu este respectat acordul dintre Uniunea Europeana si Turcia cu privire la migratie, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, subliniind ca "astazi securitatea Europei incepe in Turcia", transmite…