Merkel, retragere. Cancelarul Germaniei, asigurări după pasul în spate 'Cred ca aceasta nu va schimba influenta in negocierile internationale. Dimpotriva, am chiar mai mult timp sa ma concentrez asupra sarcinilor de sef al guvernului', a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna la Berlin cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi.



Aflata la putere de 13 ani, Angela Merkel a fost constransa luni sa anunte retragerea sa politica dupa o noua infrangere electorala a partidului sau, de data aceasta la scrutinul regional din landul Hessa. Chiar daca s-a clasat pe primul loc, cu 27% din sufragii, CDU a inregistrat o scadere cu 10%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

