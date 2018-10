Merkel respinge ideea ca si-ar pierde influenta in lume. Cine vrea sa ii ia locul

Stiri pe aceeasi tema

- 'Cred ca aceasta nu va schimba influenta in negocierile internationale. Dimpotriva, am chiar mai mult timp sa ma concentrez asupra sarcinilor de sef al guvernului', a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna la Berlin cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi. …

- O parte a flotei de 200 de automobile detinute de guvernul federal german ar putea fi afectata de interdictia ce va fi impusa din iunie 2019 vehiculelor diesel mai vechi de a mai circula pe unele din strazile din centrul Berlinului, transmite miercuri dpa preluata de Agerpres. Zona de interdictie…

- Dupa discursul prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la referendumul pentru redefinirea familiei, și criticile la adresa Guvernului, mai multe voci, unele din mediul politic, au avansat ideea unei luari de poziție, chiar liderul PSD considerand afirmațiile amenințari…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca la nivelul Guvernului se discuta despre eliminarea supraccizei la combustibil, ceea ce va conduce la o scadere a prețului la pompa, dar statul mizeaza pe o creștere a consumului. ”Am lansat o idee in Guvern, se discuta acest lucru in cadrul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca proiectul de lege privind insolventa este definitivat si are toate avizele, el manifestandu-si speranta ca acesta va fi inclus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din aceasta saptamana. "Este definitivat acest proiect de act normativ.…

- FMI se asteapta ca PIB-ul Regatului Unit sa urce cu 1,5% in 2018 si in 2019, daca se ajunge la un acord cuprinzator privind Brexitul, comparativ cu un avans de 1,75% in cazul ramanerii in UE, situatie in care serviciile financiare nu vor fi afectate. Lipsa unui acord cu UE va duce la o contractie, a…

- Stabilitatea financiara in Uniunea Europeana si pe plan global continua sa fie expusa riscurilor, atrage atentia Wolfgang Schauble, presedintele Bundestagului, Camera inferioara a Parlamentului Germaniei, pledand pentru mentinerea reglementarilor adoptate in contextul crizei."Nu cred ca vom…

- Liviu Dragnea a anunțat, sambata seara, ca i-a cerut ministrului de Externe Teodor Meleșcanu sa demareze procedura de chemare in țara a lui George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington. Intrebat de jurnaliști daca au existat nemulțumiri referitoare la șeful diplomației romane, Dragnea a raspuns…