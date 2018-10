Merkel renunta la sefia partidului sau: Incepe cursa pentru viitorul cancelar al Germaniei

Cancelarul german Angela Merkel va renunta la sefia partidului crestin-democrat dupa aproape doua decenii in aceasta functie, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea pentru Bloomberg News.



Cancelarul le-a spus liderilor crestin-democratilor (CDU) ca nu va solicita realegerea ca presedinte de partid la congresul de la inceputul lunii decembrie, a declarat o sursa de partid citata de Reuters.



Alegerile interne pentru un nou lider vor avea loc pe data de 8 decembrie.



Pasul facut de cancelar este neasteptat, avand in vedere ca Merkel a declarat in mai multe…