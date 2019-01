Stiri pe aceeasi tema

- AfD cere reforme radicale ale UE pentru a se evita iesirea Germaniei din blocul european. Membrii radicali ai partidului au cerut la conventia din landul Saxonia ca in manifestul gruparii pentru alegerile europarlamentare sa fie inclusa si o cerere ca Berlinul sa paraseasca UE in urmatorii cinci…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat luni ca este in interesul Germaniei sa-si asume o mai mare responsabilitate la nivel global intr-un moment in care multilateralismul este obiectul unor atacuri...

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat luni ca este in interesul Germaniei sa-si asume o mai mare responsabilitate la nivel global intr-un moment in care multilateralismul este obiectul unor atacuri constante, relateaza AFP. In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca este in interesul Germaniei sa iși asume o mai mare responsabilitate la nivel global, intr-un moment in care "multilateralismul" se afla sub atacuri periodic, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El are programate o serie de intalniri cu lideri europeni. Cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Iohannis a vorbit despre Brexit, dar și despre ce va face Romania la președinția rotativa a Consiliului…

- „Angela Merkel a anuntat ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al CDU in alegerile interne de pe 8 decembrie, urmand ca, in 2021, odata cu terminarea mandatului de cancelar, sa se retraga definitiv din politica. Spuneam inca din octombrie 2017, odata cu alegerile parlamentare din Germania,…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…