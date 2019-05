Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a devenit primul din Europa care a aprobat o motiune care numeste antisemita miscarea de boicot, reducere a investitiilor si sanctiuni (BDS) impotriva Israelului, relateaza The Guardian potrivit news.roMotiunea, care a fost aprobata vineri dupa-amiaza, sustine ca BDS „aduce…

- Anul 2019 a debutat cu semnarea la Aachen (Germania) a Tratatului de cooperare și integrare franco-german prin care, printre altele, cele doua state parți, reprezentate de cancelarul Angela Merkel și de președintele Emmanuel Macron, se angajau sa lucreze impreuna pentru

- Deputat Simona Bucura Oprescu: Camera Deputatilor a votat pentru repatrierea rezervei de aur a Romaniei Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat astazi proiectul de lege initiat de PSD pentru repatrierea integrala a rezervei de aur a Romaniei. Proiectul de lege a vizat modificarea…

- "In timpul saptamanii Pastelui, #NotreDame arde. In martie: a doua cea mai mare biserica, Saint-Sulpice, arde. In februarie: 47 de agresiuni in Franta. Observatorul intolerantei si discriminarii crestinilor in Europa denunta o crestere semnificativa. #NotreDameCathedral", scrie pe Twitter Alice Weidel,…

- "Sunt mult mai puțin pesimista decât eram acum câteva luni în ceea ce priveste dorința reala de a atinge, pâna în 2050, obiectivele privind emisiile zero", declara Laurence Tubiana, CEO al Fundației Europene pentru Clima și reprezentant special pentru Cop21, aflata…

- Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie, sa aiba varsta peste 18 ani si legea nu se va aplica retroactiv, potrivit unor informatii furnizate duminica seara de ziarul Sueddeutsche Zeitung si de canalele de televiziune WDR si NDR.Acordul a fost convenit intre ministrul de interne…