Merkel, omagiu Ungariei pentru rolul jucat în căderea Zidului Berlinului Decizia le-a oferit est-germanilor din fostul stat comunist o cale de evadare spre Vest si a precipitat caderea Zidului Berlinului. 'Acesta a fost un pas foarte important in sensul in care am putut sa ajungem la prabusirea Zidului si apoi la unitatea germana', a declarat cancelarul Merkel, in mesajul sau saptamanal, postat sambata. 19 august 1989 - Picnic paneuropean 19 august 1989 - Picnic

La 19 august 1989, la frontiera dintre Austria si Ungaria s-a desfasurat asa-numitul Picnic paneuropean, organizat de grupuri ale societatii civile. Acesta a oferit o cale de evadare pentru sute de critici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a adus un omagiu Ungariei pentru rolul jucat in reunificarea germana in urma cu 30 de ani, multumind acestei tari pentru decizia din 1989 de a-si deschide granitele pentru locuitorii fostei Germanii Democrate, transmite dpa potrivit Agerpres. Decizia le-a oferit est-germanilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a adus un omagiu Ungariei pentru rolul jucat in reunificarea germana in urma cu 30 de ani, multumind acestei tari pentru decizia din 1989 de a-si deschide granitele pentru locuitorii fostei Germanii Democrate, transmite dpa. Decizia le-a oferit est-germanilor…

- Guvernul ungar a reafirmat miercuri decizia sa de a permite tranzitarea spatiului sau aerian pentru transportarea unor vehicule militare ruse, in pofida sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana la adresa Moscovei, informeaza politico.eu.Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate…

- Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate BRDM-2 unei baze militare de la Niš (Serbia), in cadrul unui pachet de asistenta mai amplu pentru tara balcanica, transportarea urmand sa aiba loc cu un avion care va tranzita spatiul aerian al Ungariei dupa ce Romania a blocat transportul, adauga…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in august la Budapesta pentru a marca 30 de ani de la o demonstratie care a contribuit la caderea Cortinei de Fier, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului ungar Viktor Orban, relateaza DPA. Merkel si Orban vor celebra 'Picnicul…

- Financial Times: Interviu cu Vladimir Putin: ”Ideologia liberala a devenit învechita” ● Les Echos: Falsa idee buna de a salva planeta: dieta vegana 100%● El Mundo: Portugalia, tara din Europa care lupta cel mai putin contra coruptiei.● Le Point: Ciudatul hobby al lui Boris Johnson…

- 'Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru', a declarat Jean-Claude Juncker intr-un interviu aparut in editia de vineri a tabloidului Bild. 'Daca ar fi inchis frontiera germana, Austria si Ungaria s-ar fi prabusit sub povara refugiatilor.…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a laudat-o pe cancelarul german Angela Merkel pentru politica sa de primire a refugiatilor, transmite dpa. "Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru", a declarat Jean-Claude Juncker intr-un interviu…