- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu premierul britanic Theresa May despre Brexit si despre situatia comunitatii de romani din Marea Britanie. „Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala si europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Premierul Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, dar 117 dintre parlamentarii ei au apreciat ca nu mai este liderul potrivit pentru a pune in aplicare iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Imediat după anunțarea…

- „Mi-as dori ca membrii Partidului Conservator din parlament sa isi dea seama ca nu putem continua asa”, a afirmat Baker pentru postul de radio BBC. „Nu putem merge mai departe cu acordul ei (...) astfel ca ma tem ca singura cale de a schimba ceva este sa schimbam prim-ministrul si cred ca este datoria…

- Premierul Theresa May le-a cerut britanicilor, intr-o scrisoare deschisa, sa sustina Acordul privind Brexit, aprobat, duminica, de liderii Uniunii Europene, chiar daca multi politicieni au anuntat ca nu o vor face, scrie BBC.