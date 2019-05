Merkel, la Sibiu: Pentru noi a fost important sa mai spunem o data ca luptam pentru o Europa a valorilor

Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi seara, la Sibiu, ca la Summit-ul informal s-a discutat despre agenda strategica a Uniunii Europene, "adica ceea ce este important pentru noi dupa alegerile europene".



"Am discutat despre problemele Uniunii Europene, putem discuta unii cu altii cu doua saptamani inainte de alegerile europene despre toate subiectele. Am dovedit ca si in situatii de criza ne ajutam unii pe altii, suntem solidari. Am depasit impreuna situatii cum a fost criza financiara sau situatia migratiei, trebuie sa dezvoltam proiectul european intr-unul care dureaza",…