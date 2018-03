Merkel IV: un guvern mai tanar si mai feminin pentru un mandat dificil

Stiri pe aceeasi tema

- "E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat de trei ori Constitutia" Ministrul justitiei, Tudorel Toader afirma ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala în cazul în care presedintele Klaus Iohannis nu va da curs solicitarii sale de revocare a sefei DNA, Laura Codruta…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, considera ca aceasta functie este compatibila cu aceea de prim-ministru pe care o detine, iar oamenii care au sustinut-o au apreciat ca astfel va fi o relatie mai stransa intre Guvern si partid.

- La patru zile distanța de la ultimatumul dat conducerii PSD, primarul Capitalei – Gabriela Firea – a revenit cu precizari și a afirmat ca Liviu Dragnea se incadreaza in termenul oferit pentru ca problemele și nemulțumirile ridicate sa fie luate in seama.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- In temeiul disp. art. 102 alin. 1 din Legea nr. 302 2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, la data de 08.03.2018 procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au inaintat Curtii de Apel Constanta documentele privind un barbat din Tulcea, in vederea luarii…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti Ilfov a votat in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, o serie de rezolutii in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie 2018, informeaza un comunicat al PSD Ilfov. Astfel, Regiunea Bucuresti Ilfov a votat pentru: Mandat de…

- Federatia Sindicatelor din ANP anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc. FSANP cere demiterea lui Toader.

- Dupa cinci luni de greu travaliu politic, Germania va avea un nou guvern, al unei vechi coalitii. Baza SPD a dat duminica unda libera Marii Coalitii CDU/CSU-SPD, pe numele ei popular GroKo. Astfel, partidul cancelarului Merkel a iesit din impasul guvernamental de dupa alegerile din septembrie 2017,…

- Joi, 1 martie, seful statului va da citire Mesajului adresat Adunarii Federale a Federatiei Ruse. Actiunea se va desfasura in Manejul din Moscova si vor fi invitati nu doar deputati, senatori, ministri, guvernatori, ci si tot felul de activisti sociali. Majoritatea interlocutorilor de rang inalt ai…

- Valoarea garantiei financiare pentru marfurile plasate in regim vamal de tranzit sub acoperirea carnetului TIR a fost majorata de la 60 000 de euro pina la 100.000 de euro. Majorarea a fost posibila in rezultatul aprobarii, de catre Executiv, a proiectului de modificare a Hotararii de Guvern nr.1086…

- Deputatul liberal de Timis Pavel Popescu sustine ca romanii vor avea din nou de suferit din cauza lipsei de comunicare dintre parlamentarii PSD-ALDE, Guvern si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, care refuza sa aprobe un proiect de lege, initiat de Executiv, care ar permite o interactiune…

- ''Contractul de coalitie este aprobat cu 27 de voturi impotriva si toti ceilalti din cei 975 delegati prezenti, toti ceilalti fiind in favoarea'' aliantei, a anuntat Armin Laschet, unul dintre liderii CDU, la finalul procedurii de vot desfasurate prin ridicarea mainii.In congresul desfasurat…

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul de contraatac al rusoaicelor, una din armele lor principale. ''E bine…

- Invinsa fara drept de apel in runda trecuta, la Tulcea, divizionara A de handbal feminin Știința Bacau revine in fața propriilor suporteri. Acolo unde o așteapta, insa, un examen dificil. Sambata, de la ora 11.00, studentele primesc vizita vice-liderei Seriei A, Neptun Constanța. Partida conteaza pentru…

- Condamnat pentru trafic de substanțe psihoactive, depistat de polițiști in timpul unei acțiuni. In timpul unei acțiuni pentru depistarea persoanelor urmarite, polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Tribunalul Prahova…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Un tanar din Calarasi, in varsta de 25 de ani, a ajuns la inchisoare, dupa ce politistii l-au prins conducand fara permis pe drumurile publice. Suspectul s-a ales cu dosar penal si a fost trimis in judecata, iar magistratii l-au condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca prima ședința a noului Guvern va avea loc miercuri. Anunțul vine dupa ce noul Executiv a trecut de Parlament cu 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. „In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom…

- Șeful PMP, ex-președintele Traian Basescu, acuza PSD ca a propulsat persoane cu probleme penale și un ”analfabet” in noul Executiv condus de Viorica Dancila. ”Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea.…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta decisiva a conducerii social-democrate, cea in care se va definitiva structura viitorului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, sefa Organizatiei PSD Bucuresti a anuntat pe cine anume sustine filiala in fruntea careia se afla in aceasta cursa interna pentru noul Executiv.…

- Ministerul Transporturilor, unul dintre cele mai importante portofolii ale noului Guvern, ar putea fi condus de deputatul bacauan Lucian Șova, care a fost in precedentul Executiv ministru al Comunicațiilor. Șova a mai lucrat la Transporturi. PSD se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Partidul National Liberal ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, in caz contrar, formatiunea ia in calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie, transmite Agerpres.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza pe tema situației politice interne și a modului cum va fi perceputa ”in strada” decizia președintelui Iohannis de a o desemna pe social-democrata Viorica Dancila pentru a forma un nou Guvern.Adevarul: Decizia lui Iohannis…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa.- in curs de actualizare

- Hotararea de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița in vederea producerii carnii de porc” a fost prin adoptata de Executiv pe data de 10 ianuarie 2018 și a aparut in Monitorul Oficial din…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45 si seful ANAT, a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre schimbarile care ar putea avea loc in Guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose. Acesta si-ar dori ca actualul ministrul al Turismului, Mircea Dobre, sa faca parte si din noul Executiv, "ca…

- Liviu Dragnea: Pe 29 ianuarie, vot de investitura pentru noul Guvern Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca de saptamâna viitoare vor începe discutiile privind componenta noului cabinet, iar Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinara…

- "Este o miza importanta pentru Romania numirea unui premier non-PSD. Ne-am exprimat sustinerea pentru un astfel de Guvern, in masura in care presedintele va decide sa numeasca un astfel de premier si acesta va reusi sa genereze o sustinere in Parlament (...) Noi am accentuat faptul ca solutia decenta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni ca "solutia decenta" pentru Romania ar fi aceea a alegerilor anticipate, insa considera ca este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD". "Este o miza importanta pentru Romania…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cat mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmand sa fie luata…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- Angela Merkel a ajuns vineri la un acord de principiu pentru a conduce un nou Guvern in Germania, cu sprijinul social-democratilor, promitand in acest context sa contribuie la un "nou start" al Europei, scrie AFP.

- DC News va face un rezumat cu cele mai importante declarații pe care Mihai Tudose le-a facut in cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa o zi de foc pentru Executiv. Așadar, iata principalele declarații ale premierului, declarații pe care le puteți citi accesand link-urile de…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a reactionat imediat dupa sedinta CEX a social-demcoratilor. Dragnea rupe tacerea si vorbeste despre tensiunilor cu premierul Mihai Tudose, dar si cu numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Mai mult, Dragnea a vorbit si despre oamenii din Guvern care sunt vizati de remaniere.Citeste…

- Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o inlocuiasca pe Doina Pana cu un alt social-democrat.

- Au inceput sa apara și reacțiile in randul social-democraților cu privire la demisia de miercuri a Doinei Pana, din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca discutase inaintea sarbatorilor de iarna cu deputatul PSD și știa de atunci de…

- Dupa-amiaza acestei prime zile lucratoare din noul an aduce vestea ca ministrul apelor si Padurilor a decis sa se retraga din Cabinetul Tudose. Doina Pana a ales sa faca un pas in lateral, parasind echipa condusa de catre Mihai Tudose dupa aproximativ sase luni de cand se alaturase actualului Executiv,…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Remanierile de cadre care au avut loc la Guvern au legatura stricta cu apropiatul an electoral, considera analistul politic Igor Volnițchi, citat de NOI.md. In cadrul unei emisiuni la postul TV8, analistul politic a explicat decizia PD prin faptul ca formațiunea a dorit sa se distanțeze de Executiv…

- Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinata sa-l aleaga pe presedinte, a fost stabilita pe 19 aprilie, a anuntat presa de stat. Aceasta amanare din februarie in aprilie are loc in urma amanarii, anul acesta, a alegerilor locale, prima etapa a alegerilor generale din 2017-2018,…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.