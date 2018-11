Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala scrie ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze proiectul Guvernului Romaniei de mutare a ambasadei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. stire in curs de actualizare

- Intrebat in legatura cu afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la mutarea ambasadelor mai multor state la Ierusalim, Dragnea a spus: „Lasati-ma doar comentatorul ministrilor PSD si altor membri de partid. Inca nu am ajuns la nivelul sa fiu comentatorul sau consilierul primului-ministru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un interviu difuzat joi de postul Antena 3 ca abia asteapta ziua in care Romania, alaturi de alte tari, isi va muta capitala de la Tel Aviv la Ierusalim si a dat asigurari ca guvernul israelian se va afla acolo cu "covorul rosu" cand se va intampla…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, joi, într-un interviu acordat ununui post TV, ca este &"sigur&" ca România îsi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Statele Unite vor face acest lucru.

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca nu e de acrod ca Romania sa iși mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, așa cu dorește Guvernul. Netanyahu a declarat ca Romania se va alinia celorlalte state și va face acest transfer.”Nu…

- Ahmad Majdalani (foto), consilier al liderului palestinian Mahmoud Abbas, este convins ca ”interesele Romaniei in lumea araba si islamica vor avea mult de suferit in urma unei asemenea decizii, daca intr-adevar se va decide mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim”. Poziția a fost exprimata duminica,…

- Darius Valcov la DC News Intuiam unele dintre situatiile relatate, dar nu imi imaginam ca situatia e chiar asa grava. Exploziv: PSD deschide front de lupta contra Austriei, Germaniei si Rusiei. Eminența cenușie a guvernarii PSD, Darius Vilcov, a fost trimis azi in linia intii…

- La numai o saptamana dupa ce Paraguayul a anuntat ca iși muta ambasada de la Ierusalim la Tel Aviv, Republica Ceha a anunțat ca va deschide o „Casa Ceha” in Ierusalim, in luna noiembrie, ca prim pas pentru a iși muta ambasada in Capitala.