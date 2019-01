Merkel, înlocuitor. Noua şefă a CDU, precizare Crestin-democratii (de centru-dreapta), principalul partid din coalitia de guvernare, se concentreaza pe chestiuni pentru sustinerea dezvoltarii Germaniei, a mai spus succesoarea lui Merkel la conducerea CDU, intr-un interviu pentru n-tv cu ocazia unei conferinte a formatiunii. "De aceea ne concentram doar pe acest subiect. Chestiunile personale nu sunt in atentia noastra acum", a adaugat ea. Kramp-Karrenbauer a devenit in decembrie sefa partidului dupa ce Merkel a renuntat la post in urma unei serii de infrangeri in alegeri regionale in 2018.



