Merkel impotriva lui Trump: Protectionismul nu ne va duce nicaieri

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat, pentru AFP, Hanan Achrawi, inalt oficial al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), dupa ce Trump i-a acuzat pe palestinieni "de lipsa de respect fata de SUA", scrie agerpres.ro.…

- Cancelarul Germaniei a aparat, ieri, la Forumul Economic Mondial ce are loc in Elvetia, multilateralismul, afirmand ca protectionismul nu este solutia buna in fata problemelor lumii. Cu o zi inainte de sosirea la Davos a celui mai inversunat adept al protectionismului: presedintele SUA. Italia, a treia…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii.

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a denuntat miercuri, in discursul rostit la Forumul Economic Mondial Davos, protectionismul si populismul, o aluzie la politicile Administratiei Donald Trump, pledand pentru multilateralism si pentru aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene.

- Regele Felipe VI al Spaniei a vorbit, in discursul tinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre criza catalana si a reafirmat ca in tara sa Constitutia si legile se repecta, informeaza news.ro.In discursul exprimat in limba engleza, regele a spus: „Lectia pe care trebuie…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

Donald Trump a anunțat ca va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistica vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca…

- Lia Olguta Vasilescu scrie pe Facebook, despre cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, ca acesta este inca un abuz al DNA impotriva unui lider PSD, sustinand ca dosarul este unul superficial. Arsene a fost plasat vineri sub control judiciar.

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Intre Putin si partidul M5S exista ''legaturi iritante". Ipoteza lansata de o lunga serie de anchete realizate de cotidianul La Stampa si publicate din octombrie 2016 si pana in prezent este confirmata astazi de una dintre cele mai autoritare voci ale disidentilor rusi, bloggerul Alexei Navalnii, adversar…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- Se prea poate ca presedintele Macron sa fie un novice in diplomatia internationala, dar, de la venirea sa la putere, el a dat dovada de un talent deloc neglijabil in curtarea sefilor de stat si de guvern. Sa luam, de exemplu, relatiile sale cu presedintele Trump, potrivit Rador care citeaza The Times…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa, respinge declarația și violența limbajului prim-ministrului Mihai Tudose cu privire la autonomia așa-zisului Ținut Secuiesc. Conform eurodeputatului Victor Boștinaru: „Niciun lider politic, nicio organizație politica…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Dupa un prim esec in noiembrie cu ecologistii si liberalii, Angela Merkel, 63 de ani, la putere de 12 ani, nu mai are dreptul la greseala daca vrea sa guverneze inca patru ani. La peste trei luni de la alegerile legislative din Germania, conservatorii si social-democratii incheie joi cinci zile de negocieri…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Departamentul de Stat al SUA a informat oficial ca a taiat ajutoarele acordate Pakistanului. Acestea vor putea fi acordate in continuare numai daca Islamabadul va lua masurile necesare pentru anihilarea talibanilor afgani si a retelei Haqqani. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat…

- Iranul intra intr-un alt ciclu de demonstratii si de conflicte de strada. Exista insa o diferenta majora fata de protestele din 2009: atunci au protestat mai ales intelectualii si clasa de mijloc din orasele mari, acum protesteaza orasele mici sufocate de saracie si coruptie, scrie publicatia O Globo,…

- Biograful cancelarului Angela Merkel,Stefan Kornelius, considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", potrivit Folha Online, citat de Rador. "Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica…

- La o analiza a abordarii Trump, se evidentiaza mai multe lucruri: administratia actuala considera ca amenintarile legate de asistenta externa sunt un mijloc de presiune si vede strategiile de negociere conventionale folosite de precedentele administratii americane in procesul de pace din Orientul Mijlociu…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Premierul Mihai Tudose a acceptat intalnirea solicitata de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada declansate impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor penale. Intr-o postare pe Facebook, seful Guvernului s-a declarat deschis la dialog si a propus data de 27 decembrie pentru…

- Consiliul UE a decis sa prelungeasca sancțiunile economice impotriva Rusiei pina la 31 iulie 2018. „La 21 decembrie, Consiliul UE a extins sancțiunile economice impotriva anumitor sectoare ale economiei ruse pina la 31 iulie 2018”, se arata in comunicatul Consiliului UE. Aceasta decizie a fost luata…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Comisia Europeana a pregatit un plan impotriva stirilor false care va fi pus in practica in primele luni ale anului 2018. Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind politica externa in care cere statelor membre si UE ''sa contracareze stirile false si dezinformarea". Iar joi seara,…

- Donald Trump a criticat din nou, ca in precedentul discurs din luna iunie, mișcarea Rezist. "Acești rezistenți rezista. Și Hillary a rezistat. Și ce a facut? A pierdut alegerile. Ei rezista la voința poporului american. La asta rezista, de fapt" a spus președintele Donald Trump. Mișcarea…

- Printre cei care se pronunța impotriva unei apropieri cu conservatorii, in incercarea de a pune pe picioare un guvern, se numara și Bjorn Steinborn, militant de aproape trei decenii intr-o filiala berlineza a Partidului Social-Democrat (SPD).'Sunt impotriva marii coaliții, pentru ca nu…

- #NoGroKo! (Nu 'marii coaliții'): cu acest hashtag imprimat pe tricouri, pe sacoșe din panza și pliante, militanți social-democrați iși manifesta opoziția pentru o noua alianța guvernamentala cu formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel, relateaza marți AFP. Printre cei…

- Circa zece manifestanti au fost arestati de politie sambata, la Istanbul, in timpul unei manifestatii impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza un corespondent al AFP, scrie agerpres.ro. Protestatarii, care purtau banderole cu inscriptii precum…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN.

- Centrat pe reducerea impozitelor societatilor la 20 % - fata de 35 % in acest moment -, proiectul de lege este in general favorabil firmelor. Daca textul este inca susceptibil de a fi modificat inainte de adoptare, care ar urma sa aiba loc pana la sfarsitul anului, agentia Bloomberg schiteaza deja…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlantuit impotriva politicii externe a administratiei Trump, apreciind ca provoaca regimul comunist de la Phenian si foloseste Europa impotriva Rusiei.

- Primaria Lugoj a fost iluminata marti seara in albastru. Initiativa ar fi fost una deosebita daca politicienii nu ar fi intervenit si in aceasta actiune. Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, Boldea si camarila sa nu scapa niciun moment in care sa scoata in evidenta PSD-ul si fetele posomorate ale unor…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. "Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput", a declarat cancelarul german in…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Militarii americani "au lovit Statul Islamic «mai dur» in aceste ultime doua zile", a mai afirmat seful statului intr-un mesaj postat pe Twitter. "Statul Islamic da asigurari ca Animalul Degenerat care a ucis si ranit grav oameni minunati in West Side (Manhattan) era «soldatul» lor. Din aceasta cauza,…