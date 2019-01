Merkel: FMI si BM trebuie reformate

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a sustinut, miercuri, ca organizatiile globale precum Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala (BM) trebuie reformate, scrie Mediafax. Merkel a apreciat ca reformarea ar ajuta la restabilirea increderii in sistemul financiar global, aparand multilateralismul…

- Cancelarul german Angela Merkel a susținut, miercuri, ca organizațiile globale precum Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondiala (BM) trebuie reformate.Merkel a apreciat ca reformarea ar ajuta la restabilirea increderii in sistemul financiar global, aparand multilateralismul drept…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia…

- Cancelarul german Angela Merkel a initiat in anul 2018 ceea ce ea doreste a fi o retragere ordonata din politica, la capatul a 13 ani in fruntea primei puteri europene si slabita - nu insa si invinsa - de tot mai numerosii sai inamici interni si externi, aminteste agentia EFE intr-o retrospectiva.…

- In pofida apelurilor care emana de la Parlament la ruperea acordului convenit de Theresa May, in Downing Street si la Bruxelles este larg acceptat faptul ca premierul nu va reusi sa renegocieze textul documentului de retragere. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ofera in schimb "clarificarea…

- Merkel va sosi marti la Washington si va participa miercuri la serviciul funerar, inainte de a reveni imediat la Berlin. Cancelarul german va transmite din partea Germaniei condoleante poporului american, a precizat sursa citata. Intrebat daca sunt planificate intalniri in marja funeraliilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel este de parere ca Acordul Brexit pune ''bazele unui divort ordonat'' intre UE si Marea Britanie, dar chiar si asa este trist ca Londra vrea sa iasa din blocul comunitar dupa 45...

- Cancelarul german Angela Merkel începe joi o vizita în Ucraina, unde va avea întrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa. Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul…