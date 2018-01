Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- Cresc pensiile, scad salariilor unor bugetari. Anuntul facut de Ministrul Muncii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, iar salariile unor bugetari vor scadea. In plus, persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre…

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca Germania nu trebuie sa se ingrijoreze de lipsa unui guvern, in momentul in care tara se afla in continuare in impas la trei luni dupa alegerile...

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi mai multa 'solidaritate' intre tarile Uniunii Europene in chestiunea migratiei, ea raspunzand astfel cererii presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, de a se renunta la cotele obligatorii de refugiati, informeaza agentia EFE. Aceasta 'solidaritate'…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Legea prevenirii, in forma adoptata recent de Senat, nu mai contine si lista de contraventii agreate a intra sub incidenta acestui act normativ, urmand a fi ulterior stabilita de catre Guvern.

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) orașelor țarii pentru a reduce poluarea generata de mașinile echipate cu motoare diesel, a anunțat marți cancelarul Angela Merkel, transmit AP și Reuters. Banii vor fi investiți în gasirea unor…

- Germania are nevoie de un guvern stabil cat mai curand posibil pentru a raspunde propunerilor de reformare a Uniunii Europene si incertitudinilor mediului global, a declarat luni cancelarul Angela Merkel intr-o conferinta de presa, transmit Reuters si dpa. Vorbind dupa o reuniune a conducerii formatiunii…

- Cristina Zamfir Florianu e pregatita sa faca un turneu final mondial foarte bun, sa demonstreze de ce e golgeterul Romaniei in ultimele doua sezoane. Ajunsa la 28 de ani, Cristina Zamfir Florianu a capatat multa maturitate in joc și poate fi surpriza Romaniei la Mondialul din Germania. Și anul trecut,…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- O coaliție reinnoita intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și social-democrații din SPD constituie 'cea mai buna opțiune pentru Germania', a declarat duminica Horst Seehofer, liderul CSU, aliat bavarez al CDU, relateaza AFP. La doua luni de la alegeri și în pofida…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat vineri deschisa la discuții in incercarea de a scoate țara din criza politica actuala, renunțand la opoziția fața de ideea unei noi alianțe la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel.

- Presiunile cresteau miercuri asupra liderului social-democratilor germani Martin Schulz sa renunte la opozitie si sa se alieze cu Angela Merkel intr-un guvern pentru a scoate Germania dintr-o grava criza politica, relateaza AFP.

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, se intalneste joi cu presedintele Frank-Walter Steinmeier, care in ultimele doua zile a avut consultari cu liderii celorlalte partide, in incercarea de a gasi o solutie la criza politica aparuta ca urmare a esecului negocierilor de formare a noului…

- Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contesta decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coalitie alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând ca este necesara rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria

- Prabușirea negocierilor pentru formarea unui guvern sub conducerea cancelarului Angela Merkel a aruncat Germania intr-o criza profunda, care ar putea avea implicații și asupra UE. Urmeaza noi negocieri sau chiar posibile alegeri anticipate pentru formarea unui alt guvern, dar este neclar daca Merkel…

- Președintele parlamentului german, Wolfgang Schaeuble, a afirmat marți ca partidele trebuie sa dea dovada de mai multa bunavoința și sa-și asume responsabilitatea de a forma un guvern de coaliție, deoarece Europa și lumea au nevoie de Berlin ca aliat puternic și de incredere, relateaza agenția Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Discutiile privind formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Liberal-Democrat (FDP) s-a retras, duminica, de la masa negocierilor, fapt ce poate duce la organizarea unor alegeri anticipate, potrivit Business Insider. Liderul FDP, Christian Lindner a declarat…

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano Rajoy, transmite…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat "foarte îngrijorata" în privinta situatiei statului de drept din Turcia si si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste aderarea la Uniunea Europeana,…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au incheiat miercuri prima runda de negocieri pentru formarea unei noi coalitii de guvernare, oficialii partidului apreciind drept ''constructiva'' reuniunea de doua ore, relateaza agentia DPA. Convorbirile au fost ''constructive, incluzand un un schimb…

- Blocul conservator CDU/CSU al cancelarului german Angela Merkel l-a nominalizat marți, in unanimitate, pe ministrul de finanțe in exercițiu, Wolfgang Schaeuble, pentru funcția de președinte al Bundestagului, camera legislativa inferioara, transmite DPA. Uniunea Creștin-Democrata (CDU)…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a numit pe coordonatorul sau politic pentru refugiați, Jan Hecker, in postul de consilier de politica externa, in perspectiva negocierilor in vederea formarii unei noi coaliții guvernamentale care incep saptamana viitoare și in care imigrația se anunța un aspect-cheie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat luni ca negocierile in vederea formarii unei majoritați și a unui guvern vor incepe la 18 octombrie, discuțiile anunțandu-se complicate deoarece ii vor aduce la aceeași masa pe conservatori, liberali și ecologiști, pentru crearea a ceea ce ar putea fi prima…