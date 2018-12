Merkel, convorbire cu Putin. Conflictele lumii, tema discuției Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara, potrivit unui comunicat facut public de purtatoarea de cuvant a guvernului german Ulrike Demmer. Cei doi lideri au convenit "ca dezvoltarea continua a unui proces politic pentru a pune capat conflictului in Siria trebuie urmarita cu forta". Convorbirea telefonica a avut loc in contextul in care Turcia continua sa-si intareasca posturile militare de la frontiera cu Siria si se pregateste de o posibila ofensiva impotriva kurzilor in nordul tarii. Turcia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avut vineri o discutie telefonica cu presedintele rus Vladimir Putin despre razboiul din Siria si conflictul din estul Ucrainei, relateaza dpa. Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara,…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, citata joi de agentia de presa Xinhua preluata de Agerpres. Astfel,…

- Bulgaria va merge mai departe cu implementarea planurilor de constructie a unui nou conector de gaze cu Turcia, prin care vor fi transportate catre Europa gaze rusesti livrate prin gazoductul TurkStream, ocolind Ucraina, informeaza vineri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Parlamentarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactiem luni, de la Paris, la situatia tensionata din Ucraina: „Suntem pregatiti sa reactionam proportional, pentru romani nu e motiv de ingrijorare”, a spus seful statului. Presedintele a mentionat ca a fost informat tot timpul, de catre serviciile romanesti,…

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene. Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre…

- Serviciul Secret de Securitate Federala din Rusia (FSB) susține ca trei nave militare care aparțin Ucrainei, s-au indreaptat catre stramtoarea Kerci, care separa Peninsula Crimeea de Rusia. Vezi galeria foto + 2 + 2 „In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00 (ora Romaniei), trei nave, care aparțin forțelor…