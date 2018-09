Merkel: Coeziunea europeană, sub ameninţare Fara a-l numi pe Trump si nici abordarea sa nationalista si protectionista, Merkel le-a spus colegilor conservatori la un eveniment al Fundatiei Konrad Adenauer la Berlin ca Uniunea Europeana si Germania se confrunta cu un moment de rascruce. Trump a amenintat ca va retrage Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), ceea ce ar putea submina unul dintre fundamentele economiei globale moderne, in crearea caruia Washingtonul si-a adus o contributie esentiala. Magnatul transformat in presedinte a pus la indoiala si valoarea aliantei NATO, elementul central al cooperarii in domeniul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

