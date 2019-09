Merkel cere revenirea la acordul nuclear cu Iranul pentru a aplana tensiunile din Orientul Mijlociu "Suntem de parere ca acordul pentru a impiedica Iranul de a dezvolta capacitati militare nucleare este baza la care trebuie sa revenim", a spus Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. "Dar exista de asemenea o lunga lista de alte sarcini in privinta Iranului, cum ar fi programul de rachete balistice si angajamentul sau in Siria", a declarat ea. "In ultimele zile, tensiunile din regiune au crescut, iar Germania va fi intotdeauna in favoarea detensionarii, iar solutiile pe termen lung sunt posibile numai printr-un proces politic", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si regele Abdullah al II-lea al Iordaniei "si-au impartasit ingrijorarea" in privinta intentiei premierului israelian Benjamin Netanyahu de a anexa colonii evreiesti din Valea Iordanului si au reafirmat ca "nu exista alternativa la solutia cu doua state", a transmis…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si regele Abdullah al II-lea al Iordaniei "si-au impartasit ingrijorarea" in privinta intentiei premierului israelian Benjamin Netanyahu de a anexa colonii evreiesti din Valea Iordanului si au reafirmat ca "nu exista alternativa la solutia cu doua state", a transmis…

- "La cererea Arabiei Saudite, organizatia se va intruni in reuniune de urgenta duminica, la nivel de ministri de externe, la Jeddah, pentru a discuta despre grava escaladare israeliana", a anuntat miercuri pe Twitter organizatia panislamica din care fac parte 57 de state. "Astazi, anunt intentia…

- Promisiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu de a anexa o portiune strategica din Cisiordania ocupata "compromite perspectivele unei paci durabile", a declarat miercuri pentru AFP un purtator de cuvant al UE potrivit Agerpres. "Astazi, imi anunt intentia de a aplica, prin viitorul guvern,…

- Kramp-Karrenbauer are pe agenda o intalnire cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, a carui tara este considerata relativ stabila intr-o regiune agitata.Sefa apararii germane se afla in Orientul Mijlociu pentru a sustine prelungirea mandatului militarilor trimisi de Berlin in sprijinul…

- Decizia Arabiei Saudite de a-si ajusta cerintele pentru importurile de grau, deschizand calea pentru granele de la Marea Neagra, va provoca dificultati semnificative unor exportatori din UE, care vor trebui sa caute piete alternative, apreciaza traderii, transmite Reuters. Autoritatea Generala…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marți Teheranul ca avioanele sale de lupta F-35 "pot ajunge oriunde în Orientul Mijlociu, inclusiv în Iran", potrivit unui comunicat de presa al biroului sau, citat de AFP.În vizita la baza armatei aeriene din Nevatim…

- Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…