Merkel cedează în scandalul cu Trump - Germania majorează bugetul apărării! Este cea mai semnificativă creștere de la sfârșitul războiul rece Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro.

Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.



Aceasta majorare - cea mai semnificativa de la sfarsitul razboiului rece - vine pe fondul criticilor insistente pe aceasta tema ale administratiei de la Washington.



Totodata, potrivit informatiilor dpa, anul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

