Merkel: Brexit ramane Brexit

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca spera in continuare in gasirea unui teren de intelegere care sa permita o iesire 'ordonata' a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar a prevenit ca acordul convenit intre Londra si UE nu va fi modificat, transmit AFP si dpa. …

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acordul privind Brexit-ul ratificat duminica de Uniunea Europeana pune ''bazele unui divort ordonat'' intre UE si Marea Britanie, dar chiar si asa este trist ca Londra vrea sa iasa din blocul comunitar dupa 45 de ani, informeaza dpa. ''Cred…

- Dupa ce liderii celor 27 de state europene prezenti duminica la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European – au dat unda verde acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Klaus Iohannis a punctat asupra catorva aspecte ce tin de acest document “foarte amplu, foarte…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca inca exista o sansa de a incheia un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile, inclusiv un Brexit fara niciun acord, informeaza miercuri Reuters si dpa. Adresandu-se…