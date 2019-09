Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a subliniat pericolul economic pe care l-ar putea reprezenta Marea Britanie, daca i se permite sa devina „Singapore de pe Tamisa”, in timp ce reprezentantul pentru Brexit al lui Boris Johnson a adus in discutie un plan de a renunta la angajamentele Regatului Unit de a se alinia standardelor…

- Parlamentul britanic a adoptat moțiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea ieșirii Marii Britanii fara acord, o moțiune depusa mai mult pentru exprimarea nemulțumirii din partea opoziției, relateaza The Guardian și CNN. Jeremy Corbyn, liderul Partidului…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a folosit de vizita intreprinsa marti in Irlanda pentru a cere Uniunii Europene sa negocieze 'cu buna-credinta' cu prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru un acord de Brexit care sa respecte suveranitatea Regatului Unit, transmite Reuters. 'Statele…

- Furie la Londra dupa scurgerea în presa a unui document potrivit caruia Marea Britanie se va confrunta cu o penurie de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord, susțin surse citate de The Guardian. Potrivit acestora, sursa informațiilor scurse în…

- Angela Merkel a anuntat duminica faptul ca il primeste pe Boris Johnson miercuri seara, pentru a discuta despre despartirea Regatului Unit de Uniunea Europeana (UE), si a dat asigurari ca Germania este pregatita de un divort fara acord (”no deal”),

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- A oferi Scotiei sansa de a-si alege propriul viitor "va fi mai important ca oricand" in momentul in care Boris Johnson va deveni premierul Marii Britanii, a declarat marti sefa Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, relateaza AGERPRES.Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…