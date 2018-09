Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a informat luni ca un comunicat comun care va fi publicat dupa intalnirea sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, va aduce „o noua speranta” in regiunea Idlib din Siria, scrie Reuters, scrie news.ro.Erdogan a vorbit cu presa inaintea intalnirii cu Putin…

- Președinții turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin se vor intalni luni pentru a discuta situația din Siria, au anunțat vineri oficiali turci, in momentul in care Ankara incearca sa obțina o incetare a focului in provincia Idlib (nord-vest), scrie AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel, iar cei doi lideri au sustinut o conferinta de presa comuna inaintea discutiilor de la casa de oaspeti a Guvernului german, Meseberg. Donald Trump a reproșat Germaniei ca cere apararea NATO,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si din Ucraina. Potrivit anuntului facut ieri de guvernul de la Berlin, cei doi lideri se vor intalni la ora locala 18 la castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…