- Cancelarul german Angela Merkel a avut un nou episod de tremor, a treia oara in public in mai putin de o luna, ceea ce ridica intrebari referitoare la starea sa de sanatate, noteaza The Guardian.

- Momentul s-a petrecut la ceremonia de primire a lui Antti Rinne, seful Executivului de la Helsinki, in timpul intonarii imnurilor oficiale. Observand starea critica a Angelei Merkel, un membru al personalului ii aduce un pahar cu apa, insa aceasta il refuza. Angela Merkel a mai tremurat in…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat sambata ca se simte bine, la doua zile dupa ce a fost vazuta tremurand joi la un eveniment public, pentru a doua oara in luna aceasta, fapt ce a generat ingrijorari cu privire la starea sanatatii sale, potrivit dpa, citeaza antena3.

- Cancelarul german Angela Merkel a fost puternic ovationata la ceremonia de absolvire de la Universitatea Harvard din statul american Massachusetts atunci cand i-a avertizat pe studenti sa nu confunde ''minciunile cu adevarul si adevarul cu minciunile'', relateaza vineri dpa, informeaza Agerpres.Citește…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP. 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime…

- Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana.Summitul UE se va incheia dupa conferinta comuna sustinuta de presedintele Klaus Iohannis impreuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Intalnirea va avea loc dupa Summitul infor...

- Angela Merkel l-a facut practic de rusine pe presedintele Ucrainei chiar in fata camerelor de luat vederi, cu ocazia conferintei de presa comune de la Berlin. Porosenko, aflat intr-un turneu european, in ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, s-a vazut in situatia…