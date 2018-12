Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat mai devreme luna aceasta ca va lansa o noua operatiune militara in zona respectiva. Saptamana trecuta, SUA au anuntat retragerea totala din nordul Siriei a trupelor americane, obligand Turcia sa-si amane planurile sale.Presedintele Turciei Tayyip Recep Erdogan si presedintele…

- Statele Unite se pregatesc sa-și retraga militarii din Siria, unde au fost trimiși pentru a lupta cu gruparea Stat Islamic alaturi de Forțele democratice siriene (FDS), o coaliție arabo-kurda, scrie presa americana, citata de AFP.

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Romario Benzar, 26 de ani, fundașul dreapta adus de FCSB in 2017 de la Viitorul pentru 700.000 de euro a intrat in atenția celor de la Fenerbahce și Trabzonspor. Interesul celor doua nu este unul tocmai recent, ambele urmarindu-l pe Benzar și in vara. Turcii anunța ca in pauza de iarna cele doua vor…

- Masura ar putea ajuta Washingtonul sa repare relatiile tensionate cu aliatul sau din cadrul NATO, remarca agentia citata.Cu toate acestea, Turcia a spus ca va trata actiunea Statelor Unite cu prudenta si ca Ankara asteapta ca SUA sa taie complet legaturile lor cu militia kurda siriana Unitatile…

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…

- Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii parlamentare, Erdogan a estimat ca SUA si-au pierdut credibilitatea angajand razboaie pe plan global. Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa diplomatica in legatura cu procesul in Turcia al pastorului american Andrew Brunson. Referindu-se…