- Conform protocolului, cancelarul și prim-ministrul ar fi trebuit sa stea in picioare in timpul paradei militare organizate pentru intampinarea invitatului oficial la Berlin. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a stat alaturi de Angela Merkel pe tot parcursul ceremoniei. Ulterior, cele doua au…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost surprinsa tremurand in timpul unei intalniri cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, pentru a treia oara in ultima luna, conform unei inregistrari publicate de Reuters Television, anunța Mediafax.Angela Merkel și Antti Rinne urmareau onorurile militare…

