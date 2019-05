Stiri pe aceeasi tema

- Un fost consilier personal al primarului Nicolae Robu, Ciprian Trocan, in varsta de 25 de ani, este de scurta vreme director executiv in Primaria Timișoara, a transmis tion.ro. Liberalul responsabil acum de Serviciul Medicina Școlara a fost numit prin dispoziție de primar. Trocan lucreaza in primarie,…

- Dupa ce s-a ambitionat sa lase teatrul german fara directorul care, impreuna cu colectivul de actori care si-a desfasurat activitatea sub coordonarea sa, i-a adus acestuia o binemeritata consacrare atat in tara cat si in strainatate, primarul Nicolae Robu torpileaza si teatrul maghiar, prejudiciind…

- Ionut Nasleu, directorul societatii de administrare a pietelor din Timisoara, fost consilier personal al primarului Nicolae Robu si fost senator PRM, a fost filmat in timp ce ii da bani unui manelist pentru dedicatii. In filmare, langa Nasleu apare un alt consilier personal al primarului Robu, Catalin…

- Daniela Știr și Ciprian Trocan, doi liberali aduși de Nicolae Robu in primarie, sunt ca și angajați in instituția de pe C.D. Loga. Cei doi au luat și interviul, așa ca mai au de parcurs doar formalitațile birocratice pentru a fi angajați la Primaria Timișoara. Cei doi au promovat concursul din postura…

- Unul dintre liberalii de frunte din vestul țarii a fost amendat chiar de polițiștii locali conduși din Primaria Timișoara de liderul filialei, Nicolae Robu. Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universitații de Vest a parcat pe trotuar in zona Pieței Maraști, pentru a merge la sediul PNL aflat in…

- Primarul Adrian Dobre are un nou consilier personal! Este vorba despre Ștefan Grozea, care in trecut a fost șef al Serviciului Salubritate și Verificare Cai Publice din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Ștefan Grozea vine in echipa primarului Dobre pe locul ramas liber dupa plecarea…

- Consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer a fost ales intr-o noua funcție-cheie! Inscris in PSD, fostul ministru este noul președinte al PSD, organizația SUA.”Ilan Laufer, un politician cu experiența, care a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat…

- Pe 29 martie 2018, primarul Nicolae Robu anunța ca are un nou consilier personal, care sa-l inlocuiasca pe Florin Ravașila, care s-a angajat și el funcționar in PMT și, intre timp, a ajuns, cu acte in regula, director de direcție. Robu l-a ales pe Ciprian Trocan, in varsta de 24 de ani, președintele…