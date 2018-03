Merita sa mai aiba permis? Sofer de 53 de ani din Vadu Pasii cu o alcoolemie de peste 1,2 mg/l prins conducand pe drumurile publice

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Cugir l-au identificat pe un tanar din oras ca persoana banuita de comiterea a doua furturi de autoturisme. In noaptea de 27/28 martie acesta ar fi sustras doua autoturisme pe care, fara a poseda permis de conducere, le-ar fi condus pe drumurile publice. La data de 28 martie a.c.,…

- Miercuri, 28 martie, pe DJ 171, pe raza localitații Spermezeu, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Petru-Rares l-au oprit in trafic, pentru control, pe un barbat, de 40 ani, din localitate, care conducea un A.T.V. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca acesta nu deține permis…

- Un barbat care s-a urcat baut la volan a ramas fara permis si este si anchetat penal de oamenii legii. Suspectul, in varsta de 38 de ani, a fost depistat de oamenii legii din Curcani la un control rutina. Conform IPJ Calarasi el a fost prins pe 25 martie, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un tânpr de 22 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși nici macar nu deținea un permis de conducere.”La data de 26 martie a.c., în jurul orei 14:00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Câmpia Turzii…

- Zece conducatori auto au ramas fara permise de conducere, iar un tanar din Vișeu de Sus a fost prins de polițiștii nasaudeni cu un permis fals și s-a ales cu dosar penal. Totodata, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi, in valoare de 48.000 lei. Potrivit IPJ BN, la data de 26 martie a.c., polițiștii…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, este anchetat de politisti dupa ce a fost prins la volan, conducand fara permis.Pe 22 martie, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Galbinasi au depistat un tanar, de 19 de ani, in timp ce conducea un autovehicul fara a poseda permis de conducere.

- Politistii din Vicovu de Sus au fost nevoiti sa urmareasca in trafic un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale acestora. Oprit pe o strada laturalnica din oras, tanarul de la volan s-a dovedit a nu avea permis de conducere, iar testarea alcoolscopica a aratat ca acesta ...

- Politistii calaraseni au intocmit dosar penal unui tanar care ar fi condus un autoturism sub influenta alcoolului.Pe 18 martie, oamenii legii din cadrul Postului de Politie Chirnogi au depistat un tanar, de 23 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase alcool.

- Politistii din Brasov au oprit in trafic, un barbat in varsta de 44 de ani, din localitatae Harman, care conducea un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. De ce pun politistii mana pe masina cand va opresc in trafic. MOTIVUL este ULUITOR…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care se afla la volan în stare avansata de ebrietate.”La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, Post Politie Aghiresu, au depistat în trafic un barbat, de 54 de ani, din…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Podgoria, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic pe raza localitatii Cotatcu un barbat in varsta de 30 de ani care prezenta halena alcoolica, la volanul unui autoturism.

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul intregului judet, ocazie cu care au fost constatate 5 infractiuni la regimul circulatiei. Astfel, politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Ziduri, aflati in exercitarea atributiilor de…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce l-au tras pe dreapta.”La data de 14 martie a.c., în jurul orei 02:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Un adolescent in varsta de 17 ani este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, desi nu poseda permis de conducere, si a refuzat apoi sa opreasca la semnalul politistilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 20.00, in timp ce acționa pe strada Școlii, din comuna…

- „Au fost aplicate 454 de sanctiuni contraventionale in valoare de 127.955 de lei, dintre care 151 pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 9 pentru neacordare prioritate pietoni, 50 pentru nefolosirea centurii de siguranta pe timpul deplasarii cu autovehiculul, 28 pentru nerespectarea regulilor…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Tanarul, care a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din zona Arctic Gaești, a mai fost prins conducand Post-ul Informații noi despre cumplitul accident de la Gaești! Șoferul mai fusese prins conducand fara permis apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- Politistii calaraseni cerceteaza doi barbati pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.Pe 6 martie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ulmeni au depistat un tanar, de 21 de ani, din comuna Chirnogi, judetul Calarasi, in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, desi nu…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- “La data de 4 martie, în jurul orei 20:00, politistii din Floresti au oprit pentru control un barbat, de 27 de ani, din Simleul Silvaniei, judetul Salaj, care, conducând un autovehicul pe DN1 E60, pe raza comunei Floresti, a încalcat marcajul longitudinal continuu, prin efectuarea…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu…

- Ieri, 20 februarie 2018, in jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul…

- Acțiuni ale polițiștilor pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere: excesul de viteza și conducerea vehiculelor sub influența alcoolului. Cea mai mare alcoolemie inregistrata cu aparatul etilotest in acest sfarșit de saptamana a fost de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat. Toti…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie Mihalț si Postului Politie Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii…

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politistii au deschis doua dosare penale pe numele a doi galateni, de 20 si 40 de ani, care au fost depistati la volanul unor autoturisme, desi nu aveau permis de conducere sau acesta era suspendat.

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan deși nu deținea un permis de conducere.”La data de 06.02.2018, în jurul orei 23:10, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un tânar de…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic o buzoianca in varsta de 21 de ani, la volanul unui autoturism.

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 13.00, politistii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe raza comunei Jidvei un barbat de 29 de ani din localitatea Balcaciu, județul Alba, care conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Un tanar de 29 ani a fost depistat de politistii rutieri circuland cu o viteza excesiva pe D.N. 18. In urma verificarilor, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Serviciul…

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova au efectuat, ieri dupa amiaza semnal regulamentar de oprire unui autoturism, pe strada Banul Stepan, insa barbatul aflat la volan nu a oprit la semnal. Oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia pe strazile ...

- Polițiștii clujeni au depistat, joi dimineața, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. ”La data de 25.01.2018, în jurul orei 08,00 politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia Turzii, au depistat un barbat, de…

- Un barbat este cercetat de politisti dupa ce a fost depistat conducand un autoturism pe drumurile publice, fara sa posede permis de conducere. Duminica, 21 ianuarie a.c., in jurul orei 07.20, politistii din cadrul Sectiei nr.2 Politie Rurala Comana au depistat in trafic un barbat de 40 ani, din orasul…

- La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Polițiștii au identificat un minor care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonandu-le ulterior. Vineri, 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea a doua autovehicule parcate in locuri…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri ddimineațp, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat, de 31…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Politistii rutieri sunt la datorie in fiecare week-end si desfasoara activitati de impunere a legii si de constientizare a participantilor la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale. Politistii din Baia Sprie, Seini, Recea si Desesti au desfasurat actiuni punctuale,…

- Polițiști din cadrul Postului Intorsura l-au depistat, ieri, in comuna, pe Nicola Alin, de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism. Barbatul nu a respectat semnalul regulamentar de oprire efectuat de oamenii legii, și-a continuat deplasarea, ...

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Oamenii legii au pornit in urmarirea „șoferului”, acesta fiind prins in scurt timp. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca tanarul nu are permis de conducere. „In noaptea de 4 spre 5 ianuarie, polițiștii rutieri au efectuat controale in trafic, pe raza localitații Lipova, in vederea…

- Un tanar a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Braniștea, la volanul unui autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cursul zilei de ieri, 4 ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un tanar, de 26…

- Politistii cu atributii in domeniu au intocmit 7 dosare penale, cele mai multe pentru conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului. Cea mai mare concentratie alcoolica – 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost inregistrata in cazul unui barbat de 30 de ani din Nehoiu, depistat la volanul…