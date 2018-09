Stiri pe aceeasi tema

- In localizarea viitorului aeroport ar trebui urmarite cateva aspecte esentiale: asigurarea unei bune accesibilitati la marile concentrari urbane ale regiunii noastre (Iasi, Bacau, Suceava, Botosani, Piatra Neamt etc.) si a unui caracter multimodal al viitoarei platforme aeroportuare, alaturi de chestiuni…

- SRU schimba din temelii sistemul medical iesean Autoritatile promit ca in 2023 Iasul va avea Spital Regional de Urgenta. Pana atunci, Directia de Sanatate Publica impreuna cu managerii de spital fac ample statistici pe fiecare unitate medicala in parte. Totul pentru a reorganiza din temelii sistemul…

- Dar, sa revenim: cica zilele acestea ar fi venit de la centru, pe filiera secreta de partid, tintele de numar de voturi per judete pentru referendumul de luna viitoare. Iar astea le-ar fi dat ceva fiori, cum spuneam, alora mai batrani si cu experienta in scos lumea la urne. Pentru sefii partidoiului…

- Planurile de angajare din trimestrul IV/2018 sunt cele mai optimiste din Europa, la egalitate cu Slovenia, și in topul celor mai optimiste din lume Previziunea Neta de Angajare din trimestrul IV/2018 este de +19%, cea mai puternica Previziune raportata in Romania din trim. IV/2008…

- Targul pentru fermieri AGRALIM -cel mai important eveniment agricol din Regiunea de Nord – Est se va desfasura in perioada 20 – 23 septembrie la Centrul Expozitional Transagropolis, Letcani, Iasi (DE 583). "In fiecare an venim cu solutii noi pentru agricultura, solutii pentru fermieri. Practic, la Iasi,…

- Previziunea Neta de Angajare din trimestrul IV/2018 este de +19%, cea mai puternica Previziune raportata in Romania din trim. IV/2008 pana in prezent, arata Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca, referitor la intervalul octombrie - decembrie 2018. Perspectivele pentru…

- In urma cu o luna a avut loc un incident grav pe Aeroportul din Iași. Cu toate acestea, de abia acum s-a aflat ca un mecanic TAROM, care verifica avionale inainte de decolare, a fost prins baut la munca.

- Reprezentantii unitatii medicale unice in Regiunea de Nord-Est au transmis ca au ajuns la zece proceduri de transplant autolog, cel in care celulele stem provin din propriul sange sau maduva osoasa.