- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa angajeze tineri absolvenți, in condițiile in care inregistreaza un numar important de posturi vacante iar o treime din personal are mai mult de 51 de ani, a declarat luni Mirela Calugareanu, presedintele ANAF, la Realitatea TV. „33% din personalul…

- FOTO – Arhiva ANAF a publicat pe site-ul insitutiei un plan de masuri ce prevede eficientizarea colectarii veniturilor la Bugetul General Consolidat care este care prevede o „lista alba” a celor „mai buni” contribuabili si care este foarte aproape de implementare conform declaratiilor recente ale sefei…

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Potrivit acesteia, in acest sens a fost…

- Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede infiintarea Autoritatii Vamale Romane, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale in domeniul vamal, cu personalitate juridica. Potrivit unui comunicat al MFP, scopul proiectului de act normativ este…

- Potrivit unui comunicat al MFP, scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamala si de a asigura indeplinirea misiunii acesteia stabilita la nivelul Uniunii Europene. In conditiile in care Romania gestioneaza a doua cea mai mare frontiera externa a UE, iar tendintele fenomenelor…