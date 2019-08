Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o serie de vizite facute de primarul Mihai Chirica in cartierele Mircea cel Batran și Dacia, unde edilul a preluat o parte dintre solicitarile locuitorilor, agenții Poliției Locale și-au concentrat atenția pe aceste zone in prima jumatate a lunii iulie. Astfel, in perioada 2 – 14 iulie in cele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 26 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie PL x 340 29.05.2018 ; Decret privind promulgarea Legii pentru…

- In perioada 22-28 iulie, polițiștii gorjeni au desfașurat acțiunea preventiva TRUCK & BUS, care s-a dovedit a fi un succes garanta. Oamenii legii au verificat peste 800 de mașini și au fost aplicate 183 de sancțiuni, pentru neregulile rutiere depistate. Acțiunea TRUCK & BUS vieaza verificarea legalitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr....

- Cumatrul lui Andrei Nastase va continua sa conduca Inspectoratul General al Politiei. Toti cei patru candidati din cei sase inscrisi in concurs, n-au promovat proba scrisa. Pretendentii au refuzat sa comenteze subiectul, dar la telefon au spus ca se asteptau la asa un rezultat.

- Ieri, 19 iunie 2019, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat pe un tanar, in varsta de 29 de ani, din Aiud, care detinea, fara autorizatie, un detector de metale. Acesta a fost sanctionat contraventional, in conformitate cu prevederile Ordonanței…

- Un alt proiect de hotarare dezbatut si aprobat miercuri de consilierii judeteni este cel privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu si Comuna Varaști in vederea realizarii lucrarii “Protejarea platformei drumurilor DI 401 și DC 412 – amenajare intersectie km 19+889”: CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU…

- "Avand in vedere cresterea activitatilor de transport de persoane in regim de taxi cu incalcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent, avand in vedere imposibilitatea sanctionarii faptelor de piraterie in transportul de persoane in regim de taxi, intrucat stabilirea caracterului…