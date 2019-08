Trafic BLOCAT pe DN67 C, la Mărtinie, din cauza aluviunilor

Ziarul Unirea Trafic BLOCAT pe DN67 C, la Mărtinie, din cauza aluviunilor Traficul este blocat pe DN 67 C, în zona localității Mărtinie, din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil în urma ploilor abundente de sâmbătă. În urma ploilor abundente pe DN 67 C – Martinie, traficul este… [citeste mai departe]