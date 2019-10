Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante au avut loc la bordul unui avion care circula pe ruta București-Stuttgart, unde un pasager roman a batut o stewardesa. Din acest motiv, aeronava a aterizat de urgența la Viena.

- Scene halucinante au fost surprinse in trafic, chiar in București. Doi tineri au tabarat pe o persoana care aștepta la semafor, lovind-o cu pumnii prin geamul deschis al mașinii. Tot momentul a fost filmat de o camera amplasata pe bordul unei alte mașini participante la trafic.

- Sute de protestatari au ieșit pe strazile din Mexico City cerand dreptate pentru doua adolescente care ar fi fost violate de polițiști. Protestatarii - in mare parte femei - au protestat in fața...

- Caracalul este un oras linistit, a declarat vineri Liviu Radu, primarul municipiului Caracal. Edilul nu a auzit niciodata sa existe clanuri interlope in oras. "Caracal e un oras linistit. Eu nu am auzit de clanuri in orasul nostru. Am auzit din mass-media, hai sa verificam aceste informatii. Eu reprezint…

- Inainte ca Alexandra sa fie ucisa, vecina lui Gheorghe Dinca a auzit tipete. Imediat, a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a anuntat. Luis Lazarus a transmis ca oamenii legii au linistit-o, spunandu-i ca e totul in regula, ei patruleaza.

- Scene de groaza, azi noapte, dupa ce o nunta de țigani s-a intrerupt brusc din cauza unei tragedii. Incidentul s-a petrecut pe DN 58, la ieșirea din Reșița spre Caransebeș unde era organizata o nunta. Un autoturism cu numere de Arad, a lovit o femeie de 64 de ani, care a traversat șoseaua prin loc […]…