Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Carmen Dan si-a anuntat demisia de la conducerea ministerului de Interne. Ea a spus ca nu are ce sa-si reproseze in perioada in care a fost la conducerea ministerului. Carmen Dan figura pe lista ministrilor care urmau sa fie remaniati, decizia urmand sa fie luata la Comitetul Executiv al PSD.…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi, cu o zi inaintea Congresului formatiunii, urmand sa fie validate candidaturile pentru functiile de conducere - presedinte, presedinte executiv si secretar general. Viorica Dancila ia in calcul sa le propuna liderilor PSD ca la Congresul de sambata sa fie…

- In ciuda insistentelor Vioricai Dancila, senatorii PSD nu accepta ca partidul sa-l sustine pe Mugur Isarescu pentru inca un mandat la sefia Bancii Nationale. Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, este principalul contestatar al guvernatorului BNR. In era Dragnea, Mugur Isarescu a fost scos responsabil…

- Ministrul de interne Carmen Dan a anunțat miercuri seara ca nu-și va da demisia la solicitarea „imediata” a președintelui Klaus Iohannis. „Cererea demisiei este cel puțin nejustificata” a spus Carmen Dan. ”Nu-mi voi da demisia nici imediat nici imediat” a precizat raspicat ministrul de interne. Dupa…

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anunțat marți, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD, ca a revenit in Comitetul Executiv și in Biroul Permanent ale partidului. Firea și-a ieșit din fire cand cunoscutul protestatar Marian Moroșanu, alias „Ceaușescu”, a inceput sa strige impotriva partidului.…

- Demisia ministrului de interne Carmen Dan este ceruta de mai bine de 40 de organizații civice dupa ce jandarmii i-au urcat in dube pe toți protestatarii impotriva lui Dragnea de la Topoloveni, și pe care i-au eliberat doar dupa ce evenimentul electoral al PSD s-a incheiat. Semnatarii demersului subliniaza…

- O femeie in varsta de 89 de ani din comuna Manolaeasa, județul Botoșani, a murit ieri, in urma unui eveniment cumplit. Femeia se indrepta spre casa, dar a decis sa aleaga o scurtatura. Pe acea ulița a dat peste trei cai ai unui vecin. Unul dintre cai a atacat-o și a lovit-o direct in cap, a notat reporteris.ro.…

- Recent, ziarul New York Times scria ca dupa ce Joe Biden si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din 2020, echipa actualului sef al Casei Albe, Donald Trump, s-ar fi aratat interesata de activitatile companiei de gaze din cadrul Burisma Group in Ucraina, al carei proprietar este fostul…